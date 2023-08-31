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НовостиОбщество31 августа 2023 8:05

Главный архитектор Краснодара назвал объекты, которые уродуют город

Илья Чикаев: Несанкционированные торговые точки уродуют Краснодар
Ольга СУХОВА
Ольга СУХОВА
Илья Чикаев

Илья Чикаев

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Главный архитектор Краснодара Илья Чикаев назвал объекты, которые уродуют город.

- Считаю, одной из больших проблем города - несанкционированные торговые точки, - рассказал «КП»-Кубань» Илья Чикаев. - Их нужно демонтировать, вот они как раз и уродуют наш прекрасный город. Краснодар сейчас перенасыщен несанкционированными нестационарными торговыми объектами. От них нужно избавляться.

Илью Чикаева назначили на должность главного архитектора Краснодара 25 августа. Свое первое интервью он дал «Комсомольской правде»-Кубань». Чикаев рассказал не только об объектах, которые уродуют Краснодара, а также пояснил, что будет с городскими долгостроями – «Авророй» и замком на Затоне.