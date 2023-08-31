Новые правила благоустройства вступят в силу в Краснодаре с 1 сентября

Илья Чикаев Фото: Сергей НАДЕЖДИН

С 1 сентября вступают в силу новые правила благоустройства в Краснодаре. В частности, будет усилен контроль за вывесками на иностранном языке. С 1 сентября все они должны быть заменены, вывески должны быть только на русском языке. О том, как это будет действовать, рассказал «КП»-Кубань» главный архитектор Краснодара Илья Чикаев.

- В новых правилах благоустройства города будут предусмотрены более детальные и подробные требования по размещению вывесок, - рассказал сайту «КП»-Кубань» Илья Чикаев. – В правилах будут указаны и графические примеры. И по этой методичке организации смогут размещать свои вывески, которые должны быть только на русском языке.

Правила не будут распространяться лишь на те организации, у которых зарегистрирован товарный знак именно на иностранном языке.

Илья Чикаев рассказал и о том, какое наказание ждет тех, кто не будет соблюдать новые правила благоустройства. Об этом читайте в интервью главного архитектора Краснодара «Комсомольской правде»-Кубань».