Илья Чикаев Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В Краснодаре появится ожерелье из Карасунов. Об этом в эфире радио «КП» сообщил главный архитектор Краснодара Илья Чикаев.

- Проект благоустройства Карасунских озер будет представлен на суд краснодарцев. Сейчас проектная организация занимается эскизными работами, - сообщил «КП»-Кубань» Илья Чикаев. – По проекту, в порядок будут приведены 16 объектов. Как все будет готово, обязательно представим проект на суд краснодарцев. Без обсуждения с горожанами реализовать такой большой проект не получится.

Чикаев рассказал, что будут встречи с населением, на которых горожане смогут высказать свое мнение и внести свои предложения в проект благоустройства Карасунских озер.

Напомним, в Краснодаре пока реконструировали только одно озеро и так появился сквер Дмитриевский. Но все остальные 16 озер тоже приведут в порядок. Рядом с ними устроят новые зоны отдыха, с детскими площадками, скамейками и арт-объектами. Так в городе появится ожерелье из Карасунов.

Илья Чикаев дал больше интервью «Комсомольской правде». Главный архитектор Краснодара рассказал о будущем города, о том, что необходимо изменить, какие объекты уродую крайцентр, а также о том, что ждет «Аврору».