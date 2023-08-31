На Кубани 20-летнюю девушку сбили сразу две машины

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Туапсинском районе 20-летнюю девушку сбили сразу две машины. Смертельная авария произошла 30 августа около 21:00 на трассе «Джубга – Сочи».

Предварительно, 55-летний водитель Toyota Camry превысил скорость и не успел притормозить перед пешеходом. В результате автомобиль сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости надземного пешеходного перехода.

От удара ее отбросило на встречку, где на девушку наехал автомобиль Omoda.

«В результате происшествия пешеход от полученных травм скончалась до приезда скорой медицинской помощи», – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.