Илья Чикаев Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Большой Солнечный остров в Краснодаре расширят и обследуют. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал главный архитектор Краснодара Илья Чикаев.

- Большой Солнечный - это особо охраняемая природная территория. Сейчас прорабатывается вопрос его расширения, - сообщил «КП»-Кубань» Илья Чикаев. - Уже заказано экологическое обследование острова, идет работа по демонтажу незаконных сооружений.

Чикаев сообщил, что аварийные деревья на острове будут спилены и высажены новые.

- Кафе и ресторанов там не будет. Всю территорию острова приведем в порядок, и это будет зеленая, благоустроенная зона для прогулок, - пояснил Илья Чикаев.

Илья Чикаев дал большое интервью «КП»-Кубань». Главный архитектор Краснодара рассказал о будущем города, о том, где появятся новые арт-объекты, что будет с «Авророй» и замком на Затоне.