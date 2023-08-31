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НовостиОбщество31 августа 2023 9:11

Сочинские спасатели эвакуировали на берег уснувшего в лодке туриста

Уснувшего в лодке туриста из Москвы унесло в открытое море в Сочи
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/urpso_mchs

Фото: t.me/urpso_mchs

Сочинские спасатели эвакуировали на берег уснувшего в лодке 57-летнего туриста. Уплывающего мужчину заметил один из посетителей пляжа и позвонил в службу «112».

«По словам звонившего, человек находился примерно в 300 метрах от берега пляжа «Фламинго» и его уносило на плавсредстве в море. Спасатели на катере «Стрингер» вышли в акваторию Черного моря для эвакуации мужчины», - сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде Министерства России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России.

Уточняется, что спасатели подняли мужчину на катер и эвакуировали на берег. От туриста сильно пахло алкоголем, но медицинская помощь ему не потребовалась.