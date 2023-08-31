Жителя Кубани осудили за двойное убийство лопатой

Мужчина до смерти забил гостей деревянным черенком от лопаты Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Жителя Кубани осудили за двойное убийство деревянным черенком от лопаты. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Трагедия произошла в феврале 2022 года в Новопокровском районе. К 55-летнему жителю поселка Кубанский пришли гости – 42-летний знакомый и его 48-летняя сожительница. Приятели выпивали и разговаривали. Но в какой-то момент поспорили, кто из них сильнее.

«Мужчины поспорили и стали бороться на руках. Хозяин дома победил гостя, из-за чего между ними произошел конфликт, в ходе которого последний вытолкнул фигуранта из помещения на улицу», – рассказали в краевом управлении СКР.

Сожительница мужчины, заступаясь за него, поцарапала хозяину лицо. Тогда он взял лопату и деревянным черенком избил до смерти гостей. Приятелю подсудимый нанес не менее 10 ударов по голове, а женщина – три удара в голову женщине.

Чтобы скрыть преступление, он вывез тела из поселке на машине знакомого. А потом рассказал обо всем местному жителю. Тот не промолчал и пошел в полицию.

Подсудимого задержали и арестовали. Вину мужчина признал полностью.

Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. В июне они признали мужчину виновным.

«Краснодарский краевой суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет 2 месяца с ограничением свободы на срок 1 год. Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии особого режима», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.