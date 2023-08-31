Елена Попова Фото: admkrai.krasnodar.ru

Педагог из Анапы стала финалистом конкурса «Директор года России». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Директора анапской гимназии представит регион в финале всероссийского профессионального конкурса.

Елена Попова руководит гимназией «Эврика». Педагог прошла дистанционный отбор. Участники создали электронное портфолио и прошли тестирование. В финал вышли 30 директоров школ из 24 регионов страны.

«Елена Попова имеет звание «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», вот уже пять лет руководит гимназией, ранее здесь же работала учителем истории и обществознания», – рассказала министр образования, науки и молодежной политики региона Елена Воробьева.

В 2022 году команда школы под руководством Елены Воробьевой победила в полуфинале профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа». Гимназия вошла в топ-500 лучших в стране образовательных организаций, в 2020 году заняла третье место конкурса «Успешная школа», получив грант в 500 тысяч рублей.

Елена Попова представит Краснодарский край в финале, который пройдет в Москве с 29 сентября по 4 октября.