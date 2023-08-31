В Крымском районе построили фельдшерско-акушерский пункт Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Крымском районе Кубани построили фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Новое медучреждение появлось в хуторе Плавневском по нацпроекту «Здравоохранение».

По улице Фадеева уже смонтировали модульную конструкцию, благоустроили территорию. Для ФАПа закупили необходимое медоборудование.

В настоящее время завершается подготовка документов для лицензирования.

«Медицинскую помощь здесь будут получать более 800 жителей Плавненского», –рассказал главврач Крымской ЦРБ Артак Матевосян

В 2023 году на Кубани по нацпроекту построят 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Пять из них уже установили в хуторах Фокин Первый, Большой Разнокол, Аджановка, Орджоникидзе и Плавненском.