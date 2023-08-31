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НовостиОбщество31 августа 2023 10:35

В Сочи родителям учащихся дали попробовать блюда из школьного меню

Родители сочинских школьников оценили качество меню в учебных заведениях
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи родителям дали попробовать школьное меню. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи родителям дали попробовать школьное меню. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи родителям учащихся дали попробовать блюда из школьного меню. Дегустация состоялась в столовой школы №19. На презентации присутствовали представители родительского контроля и ответственные за организацию питания педагоги.

«Родителям представили блюда цикличного 10-дневного меню. Участники смогли их попробовать, оценить вкусовые качества, высказать свои пожелания и предложения по организации питания и рациона в школах», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что в этом году на курорте капитально отремонтировали пищеблоки в лицее №3 и школе №92.