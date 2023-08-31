На Кубани выдали почти 6 млрд рублей IT-ипотеки Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани выдали почти 6 млрд рублей IT-ипотеки. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. С мая 2022 года в крае оформили свыше 800 ипотечных кредитом для IT-специалистов.

Ипотека доступна жителям в возрасте от 18 до 50 лет, работающим в аккредитованных Минцифры России IT-компаниях. Стаж на текущем месте работы должен составлять не менее трех месяцев.

На покупку квартиры в новостройке или строительство частного дома предоставляется до 18 млн рублей по сниженной ставке 5%. Первоначальный взнос составляет от 15% стоимости недвижимости. Первый платеж можно погасить материнским капиталом.

Ипотеку также предоставляют на квартиры в строящихся домах, в том числе по договорам долевого участия, участок для строительства жилья. С помощью кредита также можно построить частный дом по договору подряда.

Ипотека оформляется на 30 лет и действует в период работы сотрудника в компании. При увольнении льготная ставка сохраняется. При этом сотруднику необходимо за полгода устроиться в другую компанию.

«В Краснодарском крае ИТ-ипотека весьма востребована. Кубань стабильно входит в пятерку регионов с самым большим количеством выданных кредитов», – отметил руководитель департамента информатизации и связи региона Станислав Завальный.

Подать заявку на ИТ-ипотеку специалисты могут до конца 2024 года.