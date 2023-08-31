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В горах Сочи женщина подвернула ногу и не смогла спуститься с вершины горы. Инцидент произошел в палаточном лагере на Бзерпинском карнизе на высоте 2063 метров над уровнем моря.

«Накануне женщина получила травму стопы, ее нога стала отекать. Туристка обратилась за помощью по номеру 112. Спасатели доехали до горного приюта «Слон» и пешком поднялись на Бзерпинский карниз», - сообщили в пресс-службе «Кубань - СПАС».

Уточняется, что пострадавшей оказали первую помощь. После этого ее погрузили на носилки, эвакуировали к автомобилю и доставили в больницу.