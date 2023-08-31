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НовостиОбщество31 августа 2023 11:42

Вход в Сафари-Парк Геленджика сделали бесплатным 1 сентября

В Сафари-Парке Геленджика поблагодарили за тушение лесного пожара и сделали вход бесплатным 1 сентября
Светлана ОВДЕЙ
Никто из животных не пострадал во время лесного пожара Фото: пресс-служба Сафари-Парка Геленджика

Никто из животных не пострадал во время лесного пожара Фото: пресс-служба Сафари-Парка Геленджика

Вход в Сафари-Парк Геленджика сделали бесплатным 1 сентября. Все желающие смогут свободно пройти и убедиться в том, что никто из животных не пострадал во время лесного пожара.

«Сафари-Парк объявляет огромную благодарность всем, кто принимал участие в тушении лесного пожара и спасал лес Геленджика, а также наших животных, которые в эту ужасную ночь могли спать спокойно. Сейчас им ничего не угрожает», – сказала сотрудница Сафари-Парка Елена Миловидова.

Уточняется, что поездка на канатной дороге в Сафари-Парке оплачивается отдельно.