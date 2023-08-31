Губернатор Кубани: обстановка в регионе остается стабильной

На Кубани прошло заседание оперативного штаба Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодарском крае обстановка остается стабильной. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба.

«Завершается летний курортный сезон, который прошел достойно и без серьезных происшествий. Обстановка в регионе остается стабильной, введение дополнительных мер не требуется. Но мы продолжим принимать туристов и в межсезонье, а это значит, что вопросы безопасности по-прежнему остаются первостепенными», – отметил глава региона.

В крае продолжают развивать аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». В него рассчитывают интегрировать базу данных силовых ведомств. Отмечается, что это поможет предупреждать нарушения.

Как отметил глава региона, система «Безопасный город» должна заработать на всех приморских и предгорных территориях края к концу 2024 года.

«Необходимо активизировать работу по внедрению в комплекс централизованной системы интеллектуального видеонаблюдения с распознаванием лиц», – сказал Вениамин Кондратьев.

Специализированное программное обеспечение устанавливают в Краснодаре и Сочи. Работы в краевом центре и на черноморском курорте завершат к концу года. Так, система будет распознавать машины в том числе по марке, цвету, модели и типу кузова. Более детально будут запечатлены лица людей и силуэты.

После разработки централизованной системы в нее планируют внедрить и видео от домофонов многоэтажек.