Более 5 млн туристов принял Сочи с начала 2023 года

До конца октября в Сочи забронировано свыше 70% номеров Фото: Олег УМАРОВ

Более пяти млн туристов принял Сочи с начала 2023 года. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский в своем telegram-канале.

Так, с начала года в Сочи побывали более 5 млн 380 тысяч гостей. С мая курорт принял 3,7 млн отдыхающих. Пик турпотока пришелся на август. В этот месяц на курорте отдохнули свыше 1 млн человек.

В настоящее время в Сочи не фиксируют массовый отток отдыхающих. Средства размещения на курорте загружены на 90%.

«Хорошие прогнозы по погоде и турпотоку и на бархатный сезон – до конца октября в городе забронировано свыше 70% номеров», – отметил мэр Сочи.

Есть первые результаты введенного ограничения на средства индивидуальной мобильности на центральных улицах, набережных и в скверах. Так, случаи травматизма от использования СИМ в августе сократились на 25%.

Морская вода в Сочи остается комфортной и безопасной для купания. Сотрудники Роспотребнадзора изучили пять тысяч проб. Все результаты остаются не превышают показатели норм.

«Со следующей недели для сотрудников санаторно-курортной отрасли и общепита проведем централизованную прививочную кампанию от гриппа. Для населения организуем мобильные пункты вакцинации», – отметил Алексей Копайгородский.