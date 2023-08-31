В Сочи прошел фестиваль болельщиков. Фото: t.me/officialsochi

В Сочи в фестивале болельщиков поучаствовали 1300 человек. Они приехали на стадион «Фишт». Мероприятие прошло перед началом матча с ЦСКА.

«В рамках фестиваля состоялась автограф-сессия двукратного чемпиона мира по пляжному футболу в составе сборной России, вратаря Андрея Бухлицкого. Работали интерактивные зоны, где можно было поиграть в футбол», - сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Уточняется, что все желающие могли нанести тематический аквагрим. Также посетить выставку картин и концерт.

Кроме того, между таймами между самыми активными болельщиками разыграли вымпел с автографами игроков ФК «Сочи».