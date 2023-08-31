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НовостиОбщество31 августа 2023 12:51

В Краснодаре осудили приезжего за сбыт наркотиков

В Краснодаре приезжему дали 14 лет колонии за незаконный оборот наркотиков
Светлана ОВДЕЙ
Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Краснодаре осудили приезжего за незаконный оборот наркотиков. Мужчине назначили 14 лет лишения свободы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в марте гражданин Узбекистана, находясь в Ижевске, купил в интернете более 120 граммов наркотика. Из Ижевска он отправился в Москву, а потом добрался в Сочи. При этом запрещенное вещество он спрятал в упаковку из-под семечек.

«Из Сочи подсудимый на такси попытался пересечь границу с республикой Абхазия для дальнейшего распространения там привезенных с собой наркотиков», – рассказали в Объединенной пресс-службе судов региона.

Но довезти наркотик приезжий не смог. Мужчину задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по краю.

Суд признал его виновным и назначил 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.