Краевое минприроды обратилось в полицию Фото: t.me/mpr_kk

В Гулькевичском районе убили двух пятнистых оленей. Их обнаружили в природном зоологическом заказнике «Кавказский». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Один пятнистый олень стал жертвой ДТП. Неизвестный водитель сбил животное. Другой олень погиб от рук охотника. Нарушитель наблюдал за животным и в какой-то момент ударил тяжелым тупым предметом.

«По данным фактам уже поданы заявления в отдел полиции по Гулькевичскому району по ст. 258 УК РФ», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что два браконьера убили оленя в нацпарке Сочи. Один из задержанных оказался госинспектором заповедника.