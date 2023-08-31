Подготовиться к деловому сезону: 3 полезных курса для предпринимателей

Отдельный быстрый курс может существенно помочь бизнесмену и вывести на новый уровень. Фото: tele2.ru

Tele2 совместно с бизнес-экспертом Василием Жабиным собрали подборку обучающих онлайн-курсов, которые будут полезны предпринимателям. При выборе дистанционного обучения можно сэкономить – оператор предоставляет своим клиентам бесплатный доступ к домашнему интернету до конца года.

Ведущий эксперт «Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых» Василий Жабин. Фото: tele2.ru

1. Курсы от «Яндекс Практикум»

На популярном ресурсе собрана обширная коллекция, которая позволит познакомиться с современными специальностями и углубить знания по нужному направлению. Бонус: клиенты Tele2 получат бесплатный доступ к онлайн-курсу «Excel для работы».

2. Проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых»

Теоретическое и практическое обучение доступно как онлайн, так и очно. Курс будет полезен для деловых людей, желающих масштабировать свой бизнес, а также для тех, кто только планирует открыть свое дело.

3. Курс «Правое полушарие Интроверта»

На образовательной платформе собраны курсы-саммари, которые заменят большое количество книг и сократят время на обучение. Абоненты Tele2 получат бесплатный доступ на 30 дней ко всем курсам.

Василий Жабин, ведущий эксперт «Школы молодого предпринимателя. Бизнес молодых»:

«Сегодня онлайн-образование часто сравнивают с инфобизнесом, чем обесценивают его. Качество обучения прежде всего зависит от осознанного выбора онлайн-школы, программы и экспертов. В большинстве случаев, для успешного ведения бизнеса необходимы развитые управленческие компетенции и базовое понимание основных блоков современного предпринимательства, среди которых маркетинг, финансы, управление персоналом.Порой отдельный быстрый курс может существенно помочь бизнесмену и вывести на новый уровень».

Клиенты оператора могут сэкономить дважды. Во-первых, воспользовавшись специальным предложением от Tele2, можно подключить домашний интернет на бесплатно до конца года. Так можно уменьшить расходы и инвестировать средства в обучение. Во-вторых, программа «Больше», которая доступна всем клиентам компании, предоставляет скидки на программы партнеров.

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