Умершую женщину похоронили на чужой могиле Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области похоронили человека в могиле другого умершего. Все произошло на местном кладбище в Батайске.

Жительница пришла на могилу бабушки, которую похоронили 41 год назад. Подойдя к захоронению, женщина испытала шок. Прямо на могиле родственницы недавно похоронили другого человека.

«Вырвали с корнями наше надгробие, сорвали фото бабули - все это бросили в кусты. В самом захоронении погребли своего родственника», – рассказала «КП – Ростов-на-Дону» жительница Батайска Наталья Кондратьева.

Как оказалось, на этом месте местные жители похоронили мать. Именно эта могила находится неподалеку от других умерших родственников. По словам женщины, они могли пойти на такие меры, так как не нашли места для умершей матери на участке.

Произошедшим уже заинтересовались власти. В администрации Батайска организовали проверку.