В Краснодаре маршрут автобуса №56 продлят к школе по улице Александра Сапрунова

Автобусы будут ездить по обновленному маршруту с 1 сентября Фото: krd.ru

В Краснодаре маршрут автобуса №56 продлят к новой школе по улице Александра Сапрунова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Общественный транспорт будет доезжать к учреждению с 1 сентября.

«Это нужно для более удобного транспортного сообщения между домами по улице им. 75-летия Победы и новой школой № 100-ф», –уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Маршрут автобуса №56 Фото: krd.ru

Теперь автобусы №56 будут проезжать от улицы Якова Кобзаря по улицам Александра Сапрунова, Багряной до улицы 75-летия Победы в прямом и обратном направлениях.