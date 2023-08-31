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НовостиПроисшествия31 августа 2023 14:32

На Кубани арестовали водителя, который сбил насмерть 11-летнюю девочку и скрылся

Мужчину, который сбил насмерть школьницу на «Ниве» в Успенском районе, заключили под стражу на два месяца
Светлана ОВДЕЙ
Автомобиль изъяли Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Автомобиль изъяли Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Успенском районе заключили под стражу водителя, который сбил насмерть 11-летнюю девочку и скрылся. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла 29 августа около 16:00 в селе Маламино. Школьница стояла на обочине по улице Карла Маркса. В этот момент водитель «Нивы» сбил девочку и уехал. Пострадавшая девочка скончалась.

Позже правоохранители нашли водителя. Как выяснилось, с места ДТП уехал 35-летний житель станицы Успенской. Его задержали и завели уголовное дело. Сам автомобиль изъяли.

Следователи ходатайствовали перед судом о заключении мужчины под стражу.

«Суд, рассмотрев ходатайство следствия, пришел к выводу о необходимости его удовлетворения. Фигурант заключен под стражу на срок два месяца», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.