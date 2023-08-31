Приют построят в поселке Березовом Фото: krd.ru

В Краснодаре выбрали подрядчика для строительства приюта для бездомных собак. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Подрядной организацией стала компания «Кубаньэнергостройремонт». Предприятие оказалось единственным участником конкурса. Стоимость контракта превышает 191 млн рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что муниципальный контракт с подрядчиком заключат до середины сентября. Достроить приют в поселке Березовом планируют летом 2024 года.

В приюте будут содержать 228 бездомных животных. В нем оборудуют стационар, склад, душевую комнату, вольеры, кормокухню, подсобные и другие помещения.

Бездомные животные пробудут в приюте 26 дней. Ветеринары проведут дегельминтизацию, вакцинацию и стерилизацию. После этого животных чипируют, поставят на учет и вернут в прежнее место обитания.

«Любой желающий сможет взять себе питомца из приюта, а потерявшихся животных будут возвращать прежним хозяевам», – отметили в мэрии Краснодара.