Ушаковка выпустила в счастливое плавание более трехсот специалистов отрасли

Фото: отдел по связям со СМИ Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

306 выпускников Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова – будущие штурманы и механики - в последний день августа получили дипломы. За плечами 5 лет сложной учебы, впереди новые горизонты.

- Перед вами большой жизненный путь, это трудовой путь, конечно же, успешная карьера. Но и препятствия будут встречаться на этом пути. Поэтому хотел бы пожелать: всегда быть смелыми, двигаться только вперед. Дорогу осилит идущий. И самое главное: полученный вами сегодня диплом должен быть реализован на 100%. Уверен, что имена многих из вас будут вписаны в славную историю нашей родной Альма Матер, - напутствовал выпускников президент ПАО «Новошип» Олег Степанов.

Декан Судомеханического факультета Александр Игнатенко отметил, что большинство защищаемых проектов электромехаников были оценены как «хорошо» и «отлично», а один даже отправлен на участие в конкурсе Российского Морского Регистра Судоходства.

В этом году Судомеханический факультет уже второй раз вышел в лидеры по красным дипломам: 24 из 156. Курсанты Иван Шедогуб и Алексей Баев получили почетные знаки от министра транспорта РФ «За отличие в учебе».

Факультет эксплуатации водного транспорта и судовождения из 150 выпускников выделил 17 отличников. Самым достойным университет обычно вручает памятные знаки «Отличник ГМУ». В этом году в числе обладателей - 41 человек. Выпускник Факультета эксплуатации водного транспорта и судовождения Илья Бычик получил почетный знак вуза «За отличия» второй степени. Диплом от министра транспорта торжественно вручили Александру Куценко - за многочисленные победы в творческих конкурсах и фестивалях, организованных отраслевым ведомством.

Все самое сложное для ребят уже позади. Лекции по математическим основам судовождения и теории устройства судна, зачеты, экзамены, маленький экипаж кубрика и большая команда судна. И, конечно, незабываемые воспоминания о первой практике.

Стоит отметить, что как механики, так судоводители, защищали дипломные работы на английском языке. Сегодня выпускники Ушаковки работают по всему миру. И каждый день подтверждают качество своего образования.