В проекте «Устранение цифрового неравенства» участвуют 17 сел и хуторов Кубани

За десять дней до завершения голосования по программе «Устранение цифрового неравенства» выбор онлайн сделали почти 17 тысяч человек. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Голосование по программе подключения малонаселенных пунктов к высокоскоростному интернету завершится 10 сентября. В рейтинге «Устранение цифрового неравенства» участвуют 17 малых населенных пунктов Краснодарского края. Своем видение, где именно не хватает высокоскоростной связи, уже выразили более 17 тысяч жителей региона. Жители края сами выбирают хутора, села и поселки, где уже в 2024 году появится высокоскоростной интернет.

«В 2022 году жители края проявили свою заинтересованность в подключении малонаселенных пунктов к высокоскоростному интернету. В федеральном рейтинге регион занял второе место по количеству проголосовавших через портал Госуслуги – 25,5 тысяч голосов», – рассказал глава департамента информатизации и связи края Станислав Завальный.

Программа «Устранение цифрового неравенства» создана чтобы обеспечить равные возможности жителям мегаполисов и маленьких населенных пунктов в доступе к цифровым сервисам. Отдать свой голос можно с помощью портала Госуслуг или же по почте.