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НовостиПроисшествия31 августа 2023 15:51

Полицейские Белореченска задержали наркодилера с 24 пакетиками мефедрона

Пойманный с крупной партией запрещенного вещества мужчина может провести за решеткой 20 лет жизни
Евгения ХАЛИКОВА
Злоумышленник заключен под стражу.

Злоумышленник заключен под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Белореченска рассказали о том, как пресекли поставку крупной партии наркотиков в город. Получив оперативные данные о том, что местный житель планирует наладить наркотрафик, стражи порядка решили проверить информацию. У мужчины, задержанного по подозрению в торговле запрещенными веществами, действительно удалось обнаружить два с лишним десятка свертков с неизвестным веществом.

«Обвиняемый приобрел бесконтактным способом оптовую партию наркотика для дальнейшего сбыта. Оперативники задержали злоумышленника и изъяли у него 24 свертка, общей массой около 47 граммов», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Эксперты подтвердили, что в свертках был мефедрон. Злоумышленник заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.