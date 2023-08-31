Полицейские Белореченска задержали наркодилера с 24 пакетиками мефедрона

Злоумышленник заключен под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Белореченска рассказали о том, как пресекли поставку крупной партии наркотиков в город. Получив оперативные данные о том, что местный житель планирует наладить наркотрафик, стражи порядка решили проверить информацию. У мужчины, задержанного по подозрению в торговле запрещенными веществами, действительно удалось обнаружить два с лишним десятка свертков с неизвестным веществом.

«Обвиняемый приобрел бесконтактным способом оптовую партию наркотика для дальнейшего сбыта. Оперативники задержали злоумышленника и изъяли у него 24 свертка, общей массой около 47 граммов», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Эксперты подтвердили, что в свертках был мефедрон. Злоумышленник заключен под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинением направлено в суд. Мужчине грозит лишение свободы сроком до 20 лет.