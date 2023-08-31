В Сочи по улице Пятигорской снова будет ходить общественный транспорт

Фото: пресс-службы администрации Сочи.

В Сочи с 1 сентября общественный транспорт снова будет ходить по улице Пятигорской. Маршрут был временно изменен из-за оползневых процессов, которых произошли на участке рядом с дорогой. Чтобы не мешать восстановительным работам, автобусы курсировали по объездным улицам.

«С 1 сентября изменится схема движения маршрута №14 «Ул. Л. Чайкиной – ул. Конституции СССР – Курортный проспект – ул. Красная (кольцевой)». Он был временно изменен в связи с работами по ликвидации последствий оползневого процесса на участке, прилегающем к автодороге. С завтрашнего дня по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского для удобства жителей микрорайона Соболевка маршрут № 14 будет снова ходить по ул. Пятигорской», - уточнили в пресс-службе

Также с 1 сентября начнут ходить маршруты № 20 от ЗМС и до улицы Дагомысской и автобус №29 от улицы Тепличной и до Малого Ахуна. На них будут действовать школьные и студенческие транспортные карты.