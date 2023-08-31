На Кубани арестован водитель, сбивший насмерть ребенка и скрывшийся с места ДТП

Смертельное ДТП произошло в Успенском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель, сбивший насмерть ребенка и покинувший место аварии, по решению суда заключен под стражу. ДТП произошло 29 августа в Успенском районе. Пьяный житель станицы Успенской в переулке Карла Маркса села Маламино наехал на стоявшую на обочине 11-летнюю девочку.

«В результате дорожно-транспортного происшествия и полученных повреждений потерпевшая скончалась. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако благодаря очевидцам его личность и местонахождение были установлены в короткие сроки, и он был задержан», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело. По ходатайству следователя 31 августа ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведение следственных действий по сбору и закреплению доказательств продолжается. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководителя краевого следкома Андрея Маслова.