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НовостиПроисшествия31 августа 2023 16:34

На Кубани арестован водитель, сбивший насмерть ребенка и скрывшийся с места ДТП

В Успенском районе заключен под стражу обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть ребенка
Евгения ХАЛИКОВА
Смертельное ДТП произошло в Успенском районе.

Смертельное ДТП произошло в Успенском районе.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель, сбивший насмерть ребенка и покинувший место аварии, по решению суда заключен под стражу. ДТП произошло 29 августа в Успенском районе. Пьяный житель станицы Успенской в переулке Карла Маркса села Маламино наехал на стоявшую на обочине 11-летнюю девочку.

«В результате дорожно-транспортного происшествия и полученных повреждений потерпевшая скончалась. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако благодаря очевидцам его личность и местонахождение были установлены в короткие сроки, и он был задержан», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело. По ходатайству следователя 31 августа ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проведение следственных действий по сбору и закреплению доказательств продолжается. Ход и результаты расследования находятся на контроле руководителя краевого следкома Андрея Маслова.