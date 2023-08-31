В Краснодаре из-за энерговарии нет света на 21 улице Прикубанского округа

В Краснодаре произошла энергоавария. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснодаре энергоавария вывела из строя 17 трансформаторных подстанций. Без света остались жители Славянского микрорайона краевого центра.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ. Отключены ПС «З-2 – 103». Без электроэнергии остались улицы: 9 Тихая, 3 Линия, Баумана, Красных партизан, Крымская, Темрюкская, 4 Линия, Анапская, Славянская, Толстого, Панфилова, Сочинская, Круговая, Менделеева, Толбухина 1-2, 2-й, 9-й пр., Туапсинская, Крымская, Славянская, Виноградная, Доватора»,- сообщили в ЕДДС Краснодара.

На месте уже работает аварийная бригада. Энергообеспечение потребителей будет восстановлено в ближайшее время.