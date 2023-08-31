В Новороссийске у двух памятников федерального значения утверждены зоны охраны

На Кубани для двух памятников федерального значения утвердили зоны охраны. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На Кубани для двух памятников федерального значения утвердили зоны охраны. Речь идет о памятнике «Неизвестному матросу» на набережной Новороссийска и братской могиле на Малой Земле в городе-герое. Проектировщики проделали масштабную работу. Они изучили архивные материалы и проанализировали окружающую памятники застройку. Проекты уже прошли экспертизу и согласование в федеральном Министерстве культуры.

«Определение зон охраны объектов культурного наследия обеспечивает их сохранность и регулирует деятельность на прилегающих землях. В Новороссийске девять памятников истории имеют федеральную категорию историко-культурного значения. Для всех уже определили зоны особого регулирования и направили эти сведения для внесения в Единый государственный реестр недвижимости и градостроительные документы», – сообщил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

Братская могила на Малой земле появилась в 1943 году. Спустя 15 лет здесь установили памятник в честь воинов-освободителей города от немецко-фашистских захватчиков. Семиметровая фигура «Неизвестному матросу» на набережном имени адмирала Серебрякова появилась в 1960 году. Памятник стал символом мужества и доблести воинов-черноморцев.