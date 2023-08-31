На Кубани готовятся к открытию четырех новых кластера «Профессионалитета»

На Кубани готовятся к открытию четыре новых кластера «Профессионалитета». Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае 1 сентября откроются четыре новых кластера программы «Профессионалитет». На базах краевых колледжей и техникумов будут готовить будущих архитекторов, рекламщиков, технологов, программистов и дизайнеров.

«На базе Краснодарского торгово-экономического колледжа будем готовить специалистов сферы услуг и сервиса. Здесь начнут учиться более 300 ребят. В кластер также вошли шесть колледжей и техникумов Анапы, Краснодара, Сочи и Туапсе. Две площадки открываем в направлении искусства и креативной индустрии. Одна из них – образовательный кластер «Перспектива» на базе Краснодарского архитектурно-строительного техникума. Сюда зачислены 325 студентов. Это будущие дизайнеры, архитекторы, рекламщики, технологи, программисты. Обучать их будут и три учреждения Краснодара», – утонила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

В День знаний на праздничные линейки приглашены представители работодателей. Студенты кластеров будут проходить практику на производственных площадках, а после окончания обучения выпускники станут частью команды партнеров «Профессионалитета».