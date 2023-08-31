В Краснодаре на улице Дроздова начали строить ливневую канализацию

В Краснодаре началось строительство ливневой канализации. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре на улице братьев Дроздовых началось строительство ливневой канализации. Это наиболее проблема точка Центрального округа краевого центра. Во время сильных ливней именно здесь образовываются подтопления.

«Предприняли оптимальные меры для того, чтобы минимизировать это скопление воды в ближайшее время. В планах — завершить все работы и благоустроить территорию до конца года», - сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

К концу 2025 года в краевом центре планируют построить 34 ливневки. Это должно решить проблему с подтоплениями в Краснодаре.