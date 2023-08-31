Житель Туапсе 14 лет получал пенсию по инвалидности по подложным документам

Мужчина незаконно получил 1,4 млн рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Туапсинском районе местному жителю было предъявлено обвинение по статье «мошенничество при получении социальных выплат, установленных законами, путем предоставления ложных и недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере». Как рассказали в прокуратуре района, 56-летний мужчина в течении 14 лет незаконно получал пенсию по инвалидности.

«В суде установлено, что в октябре 2009 года житель Туапсе обратился в Управление пенсионного фонда Российской Федерации с заявлением об установлении ему пенсии по инвалидности, при этом приложил поддельные документы. С учетом предоставленных документов гражданину по май 2023 года было выплачено свыше 1,4 млн рублей», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По материалам прокурорской проверки, вскрывшей факт хищения, было заведено уголовное дело. В судебном заседании подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном раскаялся. Он также возместил в полном объеме причиненный ущерб. Суд назначил мужичине наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.