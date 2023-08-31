В Новороссийске женщина не успела доехать до роддома и родила в машине неотложки

Диспетчеры службы скорой помощи первой Городской больницы Новороссийска приняли вызов от беременной женщины, которая готовилась к третьим родам. Бригада врачей выехала в станицу Натухаевскую к будущей многодетной маме. Однако, уже на обратном пути в больницу стало ясно, что родовая деятельность у женщины началась и до роддома акушеры и роженица не успеют доехать.

«В 17:50 поступил звонок диспетчеру «скорой»: женщина, 29 лет, нерегулярные схватки. В 18:01 медики приехали уже на вызов в ст. Натухаевскую к пациентке, будущей многодетной маме, у которой это уже третьи роды. Показания для госпитализации налицо: мамочку готовили везти в Перинатальный центр. Но уже приближаясь к Цемдолине, а это еще даже не полпути, было очевидно, что до роддома малыш ждать не собирается. По дороге резко начались схватки», - рассказали в пресс-службе лечебного учреждения.

Медицинские работники остановили машину и решили принять роды в неотложке. Сотрудники сначала подготовили пеленки, а после приступили к действиям. Уже через несколько минут на свет появилась девочка. Сейчас неврожденная и ее мама находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.