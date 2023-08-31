Артисты балета из Краснодарского края провели в Мариуполе мастер-класс для детей

Артисты Театра балета Юрия Григоровича провели мастер-класс для детей в Мариуполе. Фото: пресс-служба КТО "Премьера".

Театр балета Юрия Григоровича провел мастер-класс в Мариуполе для учениц местной балетной студии. Артистов ждала встреча с 30 юными балеринами, которые длительное время вынужденно не занимались любимым делом.

«Видно, что дети занимаются с большим желанием, навык не потеряли, они улыбаются – а это главное», - рассказала солистка Театра балета Юрия Григоровича Екатерина Ярощук.

Мастер-класс состоялся благодаря настойчивости мамы мариупольских девочек-двойняшек, которые девять лет отучились в балетной школе, но с началом спецоперации прервали занятия. Женщина разместила в соцсетях обращение Президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь с возрождением в Мариуполе балетной школы. На просьбу обратила внимание Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она переадресовала ее краснодарским артистам балета. Творческое объединение «Премьера» им. Л.Г. Гатова готово курировать возрождение балета в Мариуполе.