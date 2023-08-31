В Апшеронском районе локализовали лесной пожар на площади 0,15 га

Проводится комплекс мер по локализации лесного пожара. Фото: t.me/krd_klpc

Вечером 31 августа в районе поселка Мезмай Апшеронского района загорелся лес. Задымление было обнаружено благодаря системе дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель».

«Для проверки полученной информации оперативно выехали лесопожарные бригады Горячеключевского филиала лесопожарного центра и работники Апшеронского лесничества-филилала ГКУ КК «Комитет по лесу». По прибытии на место в 16:50 обнаружен низовой лесной пожар в квартале 69 Гуамском участковом лесничестве Апшеронского лесничества. В 16:55 приступили к тушению на примерной площади 0,1 га», - рассказали в пресс-службе ГБУ КК «Краевой лесопожарный центр».

Работа осложнялась труднодоступным рельефом горной местности. В 22:55 лесным пожарным удалось локализовать огонь на примерной площади 0,15 га. В общей сложности в ликвидации лесного пожара задействовано 20 человек и пять единиц техники.