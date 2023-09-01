На Кубани идут в школу 80 тысяч первоклассников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем знаний. В новом учебном году в крае сядут за парты 780 тысяч учеников. А 1 сентября на своем первом уроке побывают 80 тысяч первоклассников.

«Первое сентября – всегда торжественный и волнительный день: кто-то идет в школу впервые, кто-то возвращается после летних каникул. Мы прикладываем все усилия, чтобы создать достойные условия: строим современные школы, спорткомплексы, модернизируем учебную базу», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Глава региона пожелал учащимся интересных уроков, ярких впечатлений и открытий.