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НовостиОбщество1 сентября 2023 5:05

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем знаний

На Кубани 780 тысяч школьников сядут за парты в новом учебном году
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани идут в школу 80 тысяч первоклассников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Кубани идут в школу 80 тысяч первоклассников Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем знаний. В новом учебном году в крае сядут за парты 780 тысяч учеников. А 1 сентября на своем первом уроке побывают 80 тысяч первоклассников.

«Первое сентября – всегда торжественный и волнительный день: кто-то идет в школу впервые, кто-то возвращается после летних каникул. Мы прикладываем все усилия, чтобы создать достойные условия: строим современные школы, спорткомплексы, модернизируем учебную базу», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.

Глава региона пожелал учащимся интересных уроков, ярких впечатлений и открытий.