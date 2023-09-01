В Сочи обрабатывают растения от вредителей Фото: sochi.ru

В Сочи обрабатывают растения от вредителей. Ежегодно в конце августа и в начале сентября, зеленые насаждения курорта защищают от гусениц американской белой бабочки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

31 августа специалисты обрабатывали растения на улицах Завокзального микрорайона. Отмечается, что для эффективной борьбы обработать свои территории должны и хозяйствующие субъекты.

Обработку придомовых территорий проводят владельцы жилья или управляющие компании. Рекомендовано также обработать растения от целого комплекса вредителей вечнозеленых растений, в том числе коричневого мраморного клопа и пальмового долгоносика.

«Американская белая бабочка является активным вредителем 230 травянистых и древесно-кустарниковых растений. Опасна не сама взрослая бабочка - она живет всего несколько дней и ничего не ест, а ее гусеницы, которые активно питаются листвой растений», – рассказал директор департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Сочи Ростислав Гончаров.

В 2023 году на обработку из бюджета Сочи выделили более 20 млн рублей.

Информацию о сроках и способах обработки от определенных вредителей можно получить по номеру 266-06-06, добавочный 1903.