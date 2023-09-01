Двойняшки стали единственными первоклассниками в школе Апшеронского района

Всего два ученика пошли в первый класс в школе Апшеронского района Кубани. На своем первом уроке 1 сентября в поселке Отдаленном побывали двойняшки Андрей и Катя Кузнецовы.

Брат и сестра стали учениками школы №2. Индивидуально обучать двойняшек будет классный руководитель Татьяна Чернова, пишет «Апшеронский рабочий».

«Всего в учреждении будет учиться 41 школьник. Первоклашек всегда мало, в прошлом году их было всего четверо», – рассказала и.о. директора школы Лаура Рогонян.

Всего на Кубани в новом учебном году сядут за парты 780 тысяч школьников. Из них 80 тысяч учеников идут в первый класс.