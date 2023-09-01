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НовостиОбщество1 сентября 2023 8:01

В школе №17 Краснодара открыли 32 первых класса

В Краснодаре продолжается прием учеников в первые классы
Светлана ОВДЕЙ
В школе №17 Краснодара открыли 32 первых класса

В школе №17 Краснодара открыли 32 первых класса

Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В школе №17 Краснодара открыли 32 первых класса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Неделей ранее в учреждении сформировали 31 первый класс. За это время число желающих учиться в школе №17 увеличилось.

Основной корпус учреждения находится на улице Гастелло, 26. Здесь насчитывается 26 первых классов. Филиал школы расположен на улице Адмирала Крузенштерна, 3. А нумерация классов заканчивается на букве «Ю».

К слову, прием учеников в первые классы в Краснодаре продолжается. В настоящее время родители подали более 20 тысяч заявлений. Из них сформировали 620 первых классов, пишет «Ъ-Кубань».