Школы Сочи приняли 8,5 тысячи первоклассников

Школы Сочи приняли 8,5 тысяч первоклассников Фото: пресс-служба городской администрации

Торжественные линейки 1 сентября прошли во всех муниципалитетах края. В Сочи сели за парты 80 тысяч учеников. Для 8,5 тысяч ребят школьный звонок прозвенел впервые.

В школах города прошла церемония поднятия флага РФ и исполнения гимна. А после торжественной линейки ученики отправились на Единый краевой классный час. Школьникам рассказали о новых федеральных образовательных стандартах.

Так, в Сочи в новом учебном году вводят профориентационные занятия «Моя Россия — новые горизонты». А «Разговоры о важном» продолжат проводить в средних и старших классах по понедельникам.

В новом учебном году во всех школах Сочи появилась новая традиция. Для одиннадцатиклассников организовали акцию «Самолетик будущего». Выпускники написали напутствия и, свернув в форме самолетика, передали первоклассникам. Послания прочитали вместе с учителем и поместили в капсулу времени.

«Они откроют ее через 11 лет, на своем выпускном. Впредь эта городская акция будет знаменовать начало учебного года в Сочи», – рассказали в городской администрации.

Глава Сочи поздравил школьников с начало нового учебного год.

«Для кого-то это первая ступень, для выпускников — последний год в школе. Всегда помните и гордитесь тем, что вы — сочинцы, вы — россияне! Вам, педагоги и родители, желаю много поводов для гордости за их успехи в учебе, науке, творчестве и спорте», – сказал Алексей Копайгородский.

Мэр Сочи отметил, что в городе продолжат улучшать условия и расширять возможности для получения качественного образования.

1 сентября в Сочи пройдут праздничные мероприятия с подарками. Например, первоклассники могут бесплатно прокатиться на нескольких аттракционах в парке «Ривьера». Кроме того, ребятам выдадут мороженое.