Световую анимацию запустят в День знаний на колесе обозрения Краснодара Фото: krd.ru

Световую анимацию запустят в День знаний на колесе обозрения Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новое световое шоу будут запускать в Городском саду по улице Постовой, 34. Жители и гости города увидят анимацию с 20:30 до 22:30 до 10 сентября включительно.

Каждые полчаса световое шоу будет сопровождать произведение Вениамина Баснера «С чего начинается Родина». Во время дождя работу проекции приостановят.

«Эта мера необходима, чтобы оборудование не вышло из строя», – уточнили в мэрии.