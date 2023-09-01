Как научить детей обращаться с деньгами, рассказали эксперты

Фото: пресс-служба Сбербанка

Возможность пользоваться собственным бюджетом — это важный шаг для ребенка на пути к самостоятельности. О том, как научить детей рационально распоряжаться деньгами, рассказала детский и подростковый психолог Светлана Котляренко.

- Во-первых, нужно установить правила: каким образом у ребенка появляются деньги и куда он их может потратить. И в разном возрасте эти правила разные, - предупредила эксперт.

- Если говорить о каких-то общих принципах, можно отметить, что деньги лучше не давать за выполнение домашней работы, оценки, помощь семье. Можно, условно, «платить» ребенку за выполнение тех задач, которые мы поручаем сторонним людям. Например, за мойку машины или за прополку огорода (если к вам приходит садовник) и тд.. Дело в том, что мы ценим только то, во что мы вкладываемся, – отметила психолог.

Правила «как тратить деньги», на что и в каком объеме у каждой семьи тоже разные. Общий принцип - тратить на то, что не угрожает жизни и здоровью ребенка.

- Еще очень полезный принцип - не тратить всю сумму сразу, учиться копить. Есть разные способы поощрения этой привычки. Она научит ребенка не спускать все деньги сразу на сиюминутные «хотелки» и контролировать свои желания, не отказываясь от них, взвешивать - «а действительно ли я этого хочу?». Не пугаться большой суммы и сразу тратить все что у него есть: например, когда на день рождения подарили деньги и ребенок сразу начинает покупать все подряд, потому что не выдерживает напряжения от обладания большой суммой денег. Одним из вариантов стимулирования привычки откладывать часть дохода является поощрение дополнительной суммой в конце месяца, если ребенок не потратил все, что к нему поступило, – пояснила Котляренко.

По мнению управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяны Сергиенко, наиболее удобным способом развития у детей финансовой грамотности является наличие у ребёнка личной банковской карты. Сегодня уже 2,5 млн детей, а это 17% всех младших и средних школьников в России, пользуются детскими СберКартами, а Краснодарский край входит в тройку лидеров по количеству их выдач, наряду с Москвой и Московской областью. Детская СберКарта является современной альтернативой наличным карманным деньгам, а также помогает детям научиться обращаться с собственным бюджетом. Благодаря функции «Родительский контроль» взрослые видят историю операций и баланс по карте, а также могут настроить лимиты на покупки ребёнка. Бесплатно оформить карту можно всего за несколько минут в приложении СберБанк Онлайн, а забрать в ближайшем отделении Сбера.