Дожди в регионе обещают уже 1 сентября Фото из архива КП

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по сильным дождям. Обильные осадки обрушатся на регион уже 1 сентября.

«С 14:00 до 16:00 и до конца суток 1 сентября, а также в течение суток 2, 3 и 4 сентября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. А на участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи.