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НовостиОбщество1 сентября 2023 9:17

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по сильным дождям

Ливни с грозами прогнозируют на Кубани до 4 сентября
Источник:kp.ru
Дожди в регионе обещают уже 1 сентября Фото из архива КП

Дожди в регионе обещают уже 1 сентября Фото из архива КП

На Кубани объявлено штормовое предупреждение по сильным дождям. Обильные осадки обрушатся на регион уже 1 сентября.

«С 14:00 до 16:00 и до конца суток 1 сентября, а также в течение суток 2, 3 и 4 сентября местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что порывы ветра будут достигать 20-25 метров в секунду. А на участке от Анапы до Магри над морем могут формироваться смерчи.