Подозреваемого арестовали

В Усть-Лабинске арестовали мужчину, облившего кислотой 21-летнюю девушку. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, все произошло 30 августа. Подозреваемый пришел к девушке на работу. Во время разговора мужчина облил ее серной кислотой. Пострадавшую экстренно доставили в больницу. У девушки диагностировали 30% ожогов, сильнее всего пострадали голова, лицо, шея, грудь и руки.

Тем временем приезжего из Иркутской области, вылившего кислоту, нашли и задержали. На допросе он рассказал, что пошел на такое дело из ревности.

Пострадавшая сейчас находится в реанимации. Девушку доставили вертолетом в Краевую клиническую больницу №1. Самого мужчину по ходатайству следователей заключили под стражу.

«Приняв во внимание тяжесть совершенного преступления, отсутствие постоянного места проживания подозреваемого на территории района, а также сведения о его личности, суд счел невозможным избрание более мягкой меры пресечения. Фигурант заключен под стражу», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Подозреваемый будет находиться под стражей до 30 октября.