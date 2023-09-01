В Геленджике проведут субботник на месте лесного пожара 2 сентября

Во время субботника на территории уберут мусор Фото: Мария ЧАЛАЯ

В Геленджике проведут субботник на месте лесного пожара. Санитарную акцию проведут 2 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Присоединиться к уборке на Маркотхском хребте приглашают всех желающих жителей. Участник субботника уберут на лесополосе пластиковые бутылки и другой мусор.

«Учитывая все еще теплую погоду, необходимо с собой взять головной убор», – уточнили в мэрии Геленджика.

Желающих поучаствовать просят оставить контакты для связи по ссылке. Это поможет рассчитать необходимое количество перчаток и мешков.

Сбор участник запланирован в 8:00 на переулке Саинкова, 1. Дополнительную информация можно получить в управлении по делам молодежи по телефонам 8(86141) 5-91-41, 8-938-425-02-40 и в молодежном центре «Пульс» по номеру 8(86141) 5-24-34.