Вениамин Кондратьев и его супруга Галина побывали на линейке в школе №1 в станице Динской Фото: t.me/kondratyevvi

Губернатор Кубани отмечает день рождения 1 сентября. Главе региона исполнилось 53 года.

Вениамин Кондратьев родился в Прокопьевске Кемеровской области. Но вся его жизнь связана с Кубанью. Здесь, в станице Динской, он окончил школу №1, а в 1993 году - филфак КубГУ. В 1995 году Вениамин Кондратьев получил в Кубанском госуниверситете второе высшее образование по специальности «Юриспруденция».

В 2015 году Вениамин Кондратьев стал губернатором Краснодарского края.

В праздничный день глава региона побывал в родной школе в станице Динской. Торжественную линейку губернатор посетил вместе с супругой Галиной Кондратьевой.

«Эта линейка для нас особая: старший сын Саша – выпускник, идет в 11-й класс. Надя – уже в 7-й. Как и многие родители, волнуемся и переживаем. Хочется, чтобы учебный год был наполнен для них новыми открытиями и впечатлениями», – написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале.