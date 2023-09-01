Избирательный участок открыли 1 сентября в 8:00 Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи стартовали досрочные выборы для жителей новых регионов. Экстерриториальный избирательный участок начала работу 1 сентября в 8:00. Его торжественно открыли под гимн России.

Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут досрочно выбрать депутатов законодательных органов власти своих регионов. Голосование проходит в РДК «Центральный» на улице Горького, 85.

Сделать выбор можно с 1 по 3 сентября с 8:00 до 20:00. 4 сентября избирательный участок будет работать с 8:00 до 15:00.

Обратиться с вопросами можно по телефону горячей линии 8 (861) 262-77-17.