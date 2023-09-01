За лето РНКБ получил около 1 000 заявок на получение образовательного кредита с господдержкой

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Клиенты банка РНКБ, входящего в Группу ВТБ, с июля подали около 1 000 заявок на оформление образовательных кредитов с государственной поддержкой по льготной ставке 3%. Теперь каждый студент может самостоятельно оплатить свое обучение в любом российском вузе или колледже с действующей лицензией и аккредитацией РФ. Кредит предоставляется в рамках Государственной программы Российской Федерации «О государственной поддержке образовательного кредитования», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1448.

Половина заявок на оформление образовательного кредита была подана дистанционно на официальном сайте банка. Более 60% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, остальные – для получения среднего профессионального образования в колледжах и техникумах.

В топ образовательных учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли:

- Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского;

- Севастопольский государственный университет;

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Медицинский колледж им. В.М. Бехтерева»;

- Кубанский государственный университет;

- Кубанский государственный Аграрный университет имени И.Т.Трубилина.

За два месяца РНКБ уже заключил более 400 договоров на оформление образовательных кредитов на сумму свыше 160 млн рублей.

Ставка в 3% годовых субсидируется государством, при этом погашение кредита подразумевает льготный период не только на весь срок обучения, но и на следующие девять месяцев после него. На протяжении льготного периода студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй год и в полном объеме с третьего года.

Оформить кредит может любой учащийся высшего или профессионального учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил с учебным заведением договор об оказании платных образовательных услуг. Сумма кредита может составлять от 10 000 до 5 000 000 рублей, но не должна превышать стоимости обучения. Отметим, что кредит можно взять на оплату любого периода учёбы (один семестр, год или всё обучение целиком) и для любой формы обучения (очная, заочная, очно-заочная, в т.ч. дистанционная). При этом такой кредит можно взять в любой месяц года без исключений.

Подробнее ознакомиться с условиями оформления образовательного кредита можно на официальном сайте банка.

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