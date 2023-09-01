В Сочи 13 учителям вручили ключи от квартир 1 сентября

Ключи вручили 13 учителям Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи 13 учителям передали ключи от новых квартир. Торжественная церемония вручения прошли на линейке 1 сентября в школе №80.

Социальное жилье в Адлерском и Лазаревском районах получили 13 педагогов. В настоящее время в городе по программе «Развитие общественной инфраструктуры» строят два дома на улице Вишневой. В них также выделят квартиры для учителей.

«В Год педагога и наставника сохраняем действующие и реализуем новые меры поддержки, которые способствуют сохранению кадрового педагогического потенциала и поощрению новаторского мастерства наших учителей. Ведутся предпроектные работы по социальным домам на улицах Ачишховской, Чехова и Есауленко», – отметил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Среднюю школу №80 им. Героя Советского Союза Дмитрия Калараша, в которой прошла церемония вручения, открыли после ремонта. В учреждении обновили кабинеты, установили новое оборудование, подготовили научные лаборатории. 1 сентября школа приняла почти 1,5 тысячи учеников, в том числе 120 первоклассников.

Всего в Сочи учебный год начался для 80 тысяч школьников. А самый первый звонок прозвенел для 8,5 тысячи ребят.